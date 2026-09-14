Desde Tuluá hasta la estratósfera: UCEVA lanzará su primer globo científico

Por primera vez, la Unidad Central del Valle del Cauca realizará el lanzamiento de un globo estratosférico, una misión científica que permitirá obtener información ambiental para estudiar los recursos hídricos y la biodiversidad del Pacífico colombiano.

La ciencia que se hace desde Tuluá alcanzará nuevas alturas. Este miércoles 16 de septiembre, a las 3:00 de la madrugada, desde el campus de la UCEVA despegará el primer globo estratosférico lanzado por la institución, en una jornada que marca un hito para la universidad y para la investigación científica que se desarrolla en el centro del Valle del Cauca.

El globo llevará instrumentos destinados a recoger información ambiental a gran altura. Los datos obtenidos complementarán las observaciones que los investigadores realizan mediante drones e imágenes satelitales, permitiendo estudiar el territorio desde diferentes perspectivas.

La misión hace parte del proyecto “Fomento de la investigación aplicada a través de la Inteligencia Artificial y Tecnologías Aeroespaciales para la gestión de los recursos hídricos y la biodiversidad de ecosistemas estratégicos en el Pacífico Colombiano”, con el cual la UCEVA resultó ganadora de la convocatoria 950 de 2024, Colombia Inteligente, de Minciencias.

El proyecto combina inteligencia artificial, tecnologías aeroespaciales, drones, imágenes satelitales y análisis de datos para generar conocimiento que contribuya a comprender y proteger ecosistemas estratégicos, especialmente sus fuentes de agua y biodiversidad.

Pero la información obtenida no quedará únicamente en manos de los científicos. Parte de los datos e imágenes será utilizada para desarrollar experiencias virtuales inmersivas, con las que las personas podrán explorar digitalmente ecosistemas del Pacífico colombiano, conocer su riqueza natural y entender la importancia de conservarlos, incluso sin desplazarse hasta esos territorios.

La iniciativa también busca despertar el interés de niños y jóvenes por la ciencia y demostrar que desde una institución pública regional se pueden desarrollar proyectos que integran investigación, tecnología y protección ambiental.

En el proyecto participan docentes, estudiantes, investigadores, entidades aliadas y comunidades, con el respaldo de la Rectoría y la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social de la UCEVA.

El lanzamiento del próximo miércoles será mucho más que ver elevarse un globo desde Tuluá: será llevar la investigación científica del Valle a nuevas alturas para mirar, estudiar y comprender mejor uno de los territorios con mayor riqueza natural del país.