Localizan avioneta que desapareció en el Chocó m

La Fuerza Aérea Colombiana localizó la avioneta Cessna T206 de matrícula HK-4985, que había desaparecido mientras cubría la ruta Condoto–Guaymaral.

El hallazgo se produjo aproximadamente a las 7:30 de la mañana de este lunes, cuando un helicóptero UH-60 Black Hawk detectó indicios relacionados con la aeronave en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá.

La búsqueda comenzó después de que se perdiera la comunicación con la aeronave el domingo 13 de septiembre. La Fuerza Aérea activó los protocolos de búsqueda y salvamento y desplegó aeronaves Bell-212, UH-60 Black Hawk y C-90, equipadas con sistemas especializados de geolocalización.

Según la información de la Aeronáutica Civil, el último contacto con la avioneta se registró a las 9:23 de la mañana del domingo. Posteriormente, fue activada la radiobaliza de emergencia en la zona del cerro Tatamá.

La aeronave era operada por la Patrulla Aérea Civil Colombiana y transportaba a cinco personas, quienes habían permanecido desde el jueves en Condoto participando en una brigada de salud dirigida a habitantes del municipio y localidades cercanas.

Las labores de búsqueda se concentraron en una zona rural de Tadó y Pueblo Rico, cerca de una comunidad indígena. Las autoridades avanzan ahora en las labores correspondientes para establecer las condiciones en las que fue encontrada la aeronave y verificar la situación de sus ocupantes.