TonyAR se reinventa y llega con todo el sabor del dancehall en “exotiqueo”

El artista caleño presenta su primer sencillo en este género, acompañado de CTHIAN KEIINY, en una propuesta cargada de energía, identidad y superación.

El talento vallecaucano sigue buscando nuevos caminos y esta vez es TONY AR, artista caleño, quien se lanza al ruedo con “Exotiqueo”, su primer sencillo en el género dancehall, una producción realizada en colaboración con CTHIAN KEIINY.

“Exotiqueo” representa para TONY AR mucho más que una canción: es el comienzo de una nueva etapa artística marcada por la experimentación, la búsqueda de identidad y las ganas de demostrar que los sueños sí pueden convertirse en realidad.

Su historia con la música comenzó desde el colegio, cuando hizo parte del coro escolar. Posteriormente, las reuniones familiares se convirtieron en otro escenario para descubrir y fortalecer su pasión por cantar. Durante la adolescencia llegó la composición y con ella la exploración de diferentes sonidos, pasando por la salsa y el pop hasta encontrar en el reguetón y la música urbana el espacio donde siente que puede expresar mejor su propuesta.

Un momento decisivo llegó con su primera experiencia de grabación profesional. Escuchar su propia voz en estudio le dio el impulso definitivo para apostar por su proyecto musical y viajar hasta Miami, donde desarrolló “Exotiqueo” junto a CTHIAN KEIINY.

El sencillo llega además acompañado de un videoclip, que complementa la propuesta sonora con una identidad visual propia y dinámica.

Para TONY AR, “Exotiqueo” es también una invitación a quienes persiguen sus sueños: el mensaje es claro, no hay límites para quien trabaja, persevera y lucha por alcanzar aquello que quiere.

Con este debut en el dancehall, el caleño busca conquistar nuevos públicos y demostrar que desde el Valle del Cauca también se están creando propuestas urbanas con identidad, actitud y mucho sabor.

“Exotiqueo” es apenas el primer capítulo de una historia que TONY AR quiere escribir a ritmo de música urbana. Y ojo, porque este caleño viene dispuesto a que su nombre empiece a sonar fuerte dentro y fuera del Valle.