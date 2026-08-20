Derrumbe en mina de Nariño deja 13 muertos y siete heridos

El derrumbe sorprendió a los trabajadores que se encontraban en la zona de explotación minera. El balance preliminar deja 13 personas fallecidas y siete heridas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales.
De los heridos, cuatro fueron remitidos al Hospital San Pedro de Pasto, donde reciben atención médica.
Las condiciones del terreno han dificultado las labores de los equipos especializados que avanzan en la zona para atender la emergencia y verificar que no haya más personas atrapadas.
Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las causas del deslizamiento y determinar las condiciones en las que se desarrollaban las actividades mineras.
Entidades departamentales y nacionales trabajan en la atención de la emergencia y acompañan a los familiares de las víctimas.
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