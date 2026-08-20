Capturan a dos profesores de música por presunto abuso sexual en Ginebra

Dos profesores de música fueron capturados en el marco de una investigación por presuntos casos de abuso sexual denunciados en Ginebra, Valle del Cauca.

Los capturados estuvieron vinculados como profesores a la escuela de formación musical Canto por la Vida, donde habrían ocurrido los hechos que son materia de investigación.

Las denuncias se conocieron públicamente en 2025, cuando familias y jóvenes del municipio expresaron su preocupación por presuntos casos de abuso y solicitaron a las autoridades avanzar en su esclarecimiento.

La situación generó preocupación entre la comunidad y llamados para garantizar la protección de los estudiantes y determinar las responsabilidades frente a los hechos denunciados.

Ahora, los dos profesores fueron capturados en desarrollo del proceso judicial. Corresponderá a las autoridades establecer las circunstancias de los hechos y las eventuales responsabilidades de los investigados.

El caso continúa bajo investigación y se espera que las autoridades entreguen nuevos detalles sobre el proceso.