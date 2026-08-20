Capturan a dos profesores de música por presunto abuso sexual en Ginebra

Los capturados estuvieron vinculados como profesores a la escuela de formación musical Canto por la Vida, donde habrían ocurrido los hechos que son materia de investigación.
Las denuncias se conocieron públicamente en 2025, cuando familias y jóvenes del municipio expresaron su preocupación por presuntos casos de abuso y solicitaron a las autoridades avanzar en su esclarecimiento.
La situación generó preocupación entre la comunidad y llamados para garantizar la protección de los estudiantes y determinar las responsabilidades frente a los hechos denunciados.
Ahora, los dos profesores fueron capturados en desarrollo del proceso judicial. Corresponderá a las autoridades establecer las circunstancias de los hechos y las eventuales responsabilidades de los investigados.
El caso continúa bajo investigación y se espera que las autoridades entreguen nuevos detalles sobre el proceso.
Deja una respuesta