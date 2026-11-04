David Ospina cierra su carrera tras más de 15 años en el fútbol

El arquero colombiano David Ospina anunció este 3 de noviembre su retiro del fútbol profesional, luego de más de 15 años de carrera en los que defendió importantes clubes internacionales y fue una de las figuras de la Selección Colombia.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el guardameta recordó sus inicios y agradeció las experiencias que vivió bajo los tres palos. También explicó que su decisión responde a las señales de su cuerpo: “No me voy porque quiera, lo hago porque escucho a mi cuerpo que me habla”.

Durante su trayectoria pasó por equipos como Atlético Nacional, Arsenal de Inglaterra, Nápoles de Italia, Niza de Francia y Al-Nassr de Arabia Saudita. Además, disputó más de 100 partidos con la Tricolor y participó en varios torneos internacionales, incluidos los mundiales de 2014 y 2018.

Ospina se despide con 588 partidos a nivel de clubes y títulos como la FA Cup, la Community Shield, la Copa de Italia y campeonatos con Atlético Nacional.

“Más que adiós quiero decir gracias”, expresó el arquero en su mensaje de despedida, con el que cierra una etapa de su vida ligada al fútbol profesional.