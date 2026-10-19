Depresión se triplicó y ansiedad se cuadruplicó en Colombia

La salud mental en Colombia presenta señales de alerta. La Encuesta Nacional de Salud Mental 2025, del Ministerio de Salud, evidenció un aumento de los trastornos depresivos y de ansiedad frente a 2015, además de dificultades para acceder a atención oportuna.

Según el informe, la prevalencia de depresión mayor pasó del 0,5 % al 1,4 %, mientras que la ansiedad generalizada se cuadruplicó, al pasar del 0,1 % al 0,4 %.

Uno de los datos más preocupantes es que el 4,8 % de los adolescentes de 12 a 17 años tuvo ideas suicidas durante el último mes. Entre las adolescentes mujeres, la cifra llegó al 6,4 %. También se reportaron conductas autolesivas en niños y jóvenes.

Los especialistas señalan que factores como la violencia, el acoso, las dificultades económicas y la falta de redes de apoyo pueden agravar el malestar emocional. Por ello, insisten en fortalecer la prevención en colegios y comunidades.

El acceso a los servicios sigue siendo un reto: solo el 40,9 % de las personas con diagnóstico de trastorno mental buscó atención durante el último año, y el 29,3 % de quienes acudieron tuvo que esperar más de un mes para su primera consulta.

La encuesta ofrece información de los 32 departamentos para orientar políticas públicas y mejorar la prevención y atención de la salud mental en el país.