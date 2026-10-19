Depresión se triplicó y ansiedad se cuadruplicó en Colombia

Según el informe, la prevalencia de depresión mayor pasó del 0,5 % al 1,4 %, mientras que la ansiedad generalizada se cuadruplicó, al pasar del 0,1 % al 0,4 %.
Uno de los datos más preocupantes es que el 4,8 % de los adolescentes de 12 a 17 años tuvo ideas suicidas durante el último mes. Entre las adolescentes mujeres, la cifra llegó al 6,4 %. También se reportaron conductas autolesivas en niños y jóvenes.
Los especialistas señalan que factores como la violencia, el acoso, las dificultades económicas y la falta de redes de apoyo pueden agravar el malestar emocional. Por ello, insisten en fortalecer la prevención en colegios y comunidades.
El acceso a los servicios sigue siendo un reto: solo el 40,9 % de las personas con diagnóstico de trastorno mental buscó atención durante el último año, y el 29,3 % de quienes acudieron tuvo que esperar más de un mes para su primera consulta.
La encuesta ofrece información de los 32 departamentos para orientar políticas públicas y mejorar la prevención y atención de la salud mental en el país.
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