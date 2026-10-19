Ataque a buses de hinchas del Deportivo Cali dejó un fallecido y varios heridos

Un viaje de regreso hacia el centro del Valle del Cauca terminó en tragedia para un grupo de hinchas del Deportivo Cali. Edwin Alarcón, un joven que sería oriundo de San Pedro, falleció luego de resultar herido durante un ataque contra varios buses que transportaban aficionados hacia Tuluá.

El hecho habría ocurrido en la madrugada de este lunes 19 de octubre, en el corredor vial entre el sector de El Vínculo y Guadalajara de Buga. Según los reportes preliminares, varias personas lanzaron piedras contra los vehículos, dejando a varios pasajeros lesionados.

Alarcón habría recibido un fuerte golpe en la cabeza, presuntamente causado por una de las piedras. Aunque fue atendido tras el ataque, posteriormente se confirmó su fallecimiento. Otras personas heridas fueron trasladadas a centros asistenciales de Buga, Guacarí y otros municipios del centro del departamento.

Las circunstancias de la agresión aún no están esclarecidas. Las autoridades deberán establecer cómo ocurrió el ataque, identificar a los responsables y determinar si hubo otros factores relacionados con estos hechos.