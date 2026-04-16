Según información preliminar, el conductor de un automóvil habría perdido el control del vehículo al pasar por un resalto en la vía, lo que provocó que se saliera de la carretera.

Organismos de socorro ya se encuentran en el lugar atendiendo la situación. Afortunadamente, no se reportan personas heridas y el hecho dejó únicamente daños materiales.

Las autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución en este corredor vial para evitar nuevos incidentes.

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