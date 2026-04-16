En la modalidad tándem, la dupla conformada por la guía Mónica Arias y la deportista visual Saray Castillo logró una sobresaliente participación en las pruebas de ruta y contrarreloj, consiguiendo dos valiosas medallas de bronce para el Valle del Cauca.

Otra de las grandes noticias llegó con Miguel Vargas, quien se colgó la medalla de bronce en la prueba de contrarreloj dentro de la categoría II1, ratificando su talento y preparación en una competencia de alto nivel.

Por su parte, el ciclista Brayam Paz también cumplió una destacada presentación al ubicarse en la sexta posición en la prueba de ruta, dejando en alto el nombre de la región.

El certamen, que se disputó del 6 al 9 de abril en el Autódromo de Tocancipá, reunió a delegaciones de Santander, Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca, en un exigente escenario que puso a prueba el nivel competitivo de los mejores exponentes del país.

Cabe resaltar que estos deportistas fueron formados en Tuluá bajo la orientación del entrenador Stiven Bonilla, quien trabaja con Indervalle y cuenta con el respaldo de Livadismen, consolidando un proceso que sigue dando frutos y posicionando a la ciudad como referente del deporte adaptado.