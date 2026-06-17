Denuncian presunto atentado contra concejal en zona rural de Candelaria

El concejal del Pacto Histórico, Alfredo Cadena, denunció haber sido víctima de un presunto atentado en zona rural de Candelaria, Valle del Cauca.

La denuncia fue hecha pública por el propio cabildante a través de sus redes sociales, donde relató lo ocurrido la noche del martes y aseguró que el ataque se registró cuando se movilizaba por una vereda del corregimiento de El Cabuyal.

Según la información conocida, el vehículo que conducía recibió varios impactos de arma de fuego presuntamente realizados por dos hombres que se desplazaban en motocicleta y que, tras el ataque, habrían huido en dirección al municipio de Puerto Tejada, en el departamento del Cauca.

«Acaban de atentar contra mi integridad física. Cuando salía de una de las veredas de El Cabuyal, el carro que manejaba recibió varios impactos de arma de fuego por parte de dos personas que se movilizaban en motocicleta», manifestó el concejal en el mensaje difundido en sus plataformas digitales.

A pesar de la gravedad del hecho, hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y determinar los móviles de lo ocurrido.

El caso ha generado preocupación en sectores políticos y sociales del municipio, mientras se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes.