Buga podría bajar de categoría administrativa en 2028

El Concejo Municipal de Guadalajara de Buga manifestó su preocupación por la posibilidad de que el municipio pierda su actual categoría administrativa y pase de categoría segunda a tercera a partir de 2028, debido al comportamiento del recaudo reportado hasta mayo de 2026.

Durante una sesión plenaria con el secretario de Hacienda, Camilo Cervera Villalobos, varios concejales cuestionaron la falta de avances en estrategias para fortalecer los ingresos municipales, especialmente en procesos como la actualización catastral, una herramienta que podría contribuir a mejorar el recaudo de impuestos.

Ante este panorama, la corporación propuso la creación de una mesa técnica junto a la Administración Municipal para analizar alternativas que permitan aumentar los ingresos y evitar la recategorización. Entre las medidas planteadas se encuentra el trabajo conjunto con el IGAC para actualizar más de 2.000 predios identificados en la base catastral.

¿Qué significaría una pérdida de categoría?

La pérdida de categoría ocurre cuando un municipio no cumple con los requisitos financieros establecidos por la ley, principalmente relacionados con sus ingresos corrientes de libre destinación. Esto puede limitar su capacidad administrativa y afectar algunos aspectos de la gestión pública como la imposibilidad de crear una Contraloría Municipal, bajaría el sueldo del Alcalde y demás funcionarios que dependen de la categoría, menores honorarios para los concejales y también reducción de los topes de gastos de funcionamiento de la Administración Municipal, entre otras consecuencias.

Sin embargo, el Concejo aclaró que una eventual baja de categoría no significa que los actuales funcionarios municipales vayan a sufrir una reducción automática de sus salarios. De acuerdo con conceptos de Función Pública y decisiones de la Corte Constitucional, los servidores conservan sus condiciones salariales y prestacionales mientras permanezcan en sus cargos. Lo que sí cambia es que las personas que ingresen posteriormente deberán acogerse a las escalas salariales correspondientes a la nueva categoría del municipio.

La corporación insistió en la necesidad de adoptar medidas urgentes para evitar que Buga pierda su categoría y garantizar la estabilidad financiera del municipio en los próximos años.