Asesinan a un hombre mientras se movilizaba en camioneta entre Calima y Restrepo

El ataque ocurrió en el sector conocido como Tableros, donde la víctima, que conducía una camioneta Toyota Hilux gris, fue interceptada por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones. Debido a la gravedad de las heridas, falleció en el lugar de los hechos.
De manera preliminar, se conoció que el hombre sería una persona ampliamente conocida en el municipio de Restrepo y que era identificado con el alias de “Cholillo”. No obstante, su identidad aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
Al sitio llegaron unidades de la Policía y personal de criminalística, quienes realizaron la inspección técnica del cadáver y recopilaron elementos de prueba para avanzar en la investigación.
Las autoridades adelantan las respectivas indagaciones para esclarecer los móviles del homicidio y dar con el paradero de los responsables. Hasta el momento, la información es preliminar y está sujeta a confirmación oficial.
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