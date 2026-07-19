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Asesinan a un hombre mientras se movilizaba en camioneta entre Calima y Restrepo

Un nuevo hecho de violencia se registró la noche de este sábado en el Valle del Cauca. Un hombre fue asesinado a bala mientras se desplazaba en una camioneta sobre la vía que comunica a los municipios de Calima El Darién y Restrepo.

El ataque ocurrió en el sector conocido como Tableros, donde la víctima, que conducía una camioneta Toyota Hilux gris, fue interceptada por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones. Debido a la gravedad de las heridas, falleció en el lugar de los hechos.

De manera preliminar, se conoció que el hombre sería una persona ampliamente conocida en el municipio de Restrepo y que era identificado con el alias de “Cholillo”. No obstante, su identidad aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Al sitio llegaron unidades de la Policía y personal de criminalística, quienes realizaron la inspección técnica del cadáver y recopilaron elementos de prueba para avanzar en la investigación.

Las autoridades adelantan las respectivas indagaciones para esclarecer los móviles del homicidio y dar con el paradero de los responsables. Hasta el momento, la información es preliminar y está sujeta a confirmación oficial.

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