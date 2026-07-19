Asesinan a un hombre mientras se movilizaba en camioneta entre Calima y Restrepo

Un nuevo hecho de violencia se registró la noche de este sábado en el Valle del Cauca. Un hombre fue asesinado a bala mientras se desplazaba en una camioneta sobre la vía que comunica a los municipios de Calima El Darién y Restrepo.