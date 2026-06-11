Shakira, J Balvin y Ryan Castro pusieron el sello colombiano en la inauguración del Mundial

El Mundial de Norteamérica 2026 comenzó oficialmente con una ceremonia llena de música, color y talento latino en el estadio Azteca de Ciudad de México, donde los artistas colombianos fueron protagonistas ante millones de espectadores en todo el mundo.

Desde tempranas horas, miles de aficionados llegaron al escenario deportivo para vivir la apertura del campeonato, que contó con un amplio dispositivo de seguridad y un espectáculo musical encabezado por figuras internacionales. El tenor italiano Andrea Bocelli interpretó el himno oficial del torneo, DNA (ADN), una producción que mezcla elementos de la ópera y la música electrónica.

La fiesta continuó con presentaciones de Lila Downs, Maná, Danny Ocean, Belinda y Los Ángeles Azules, antes de dar paso a dos de los momentos más esperados de la jornada: las actuaciones de Shakira y J Balvin.

El cantante paisa apareció en escena con un vestuario lleno de colores y abrió su espectáculo con Qué calor. Posteriormente se reunió con Ryan Castro para interpretar un fragmento de Una a la vez, su más reciente colaboración, y cerró su participación con I Like It, en una versión con toques salseros que puso a cantar al público.

Minutos después llegó el turno de Shakira, quien volvió a demostrar por qué es una de las artistas más representativas de las citas mundialistas. La barranquillera estrenó por primera vez en vivo Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026, acompañada por el artista nigeriano Burna Boy y un grupo de bailarines que llenó de energía el escenario.

Con su presentación, los artistas colombianos se convirtieron en los grandes representantes del país en la ceremonia inaugural, marcando el inicio de una nueva edición de la Copa del Mundo con un espectáculo que combinó fútbol, música y cultura latina.