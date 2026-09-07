Así avanza la construcción de la megacárcel en Medellín

Nuevas imágenes aéreas permiten apreciar la magnitud de la enorme estructura carcelaria que avanza en Medellín, una obra ubicada en el corregimiento de San Cristóbal y que busca ampliar la capacidad penitenciaria de la ciudad.

Se trata de la Cárcel Metropolitana para Sindicados de Medellín, un proyecto que tendrá seis pabellones y capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad. También contará con garitas de seguridad, áreas de sanidad, espacios para la guardia y zonas destinadas a formación.

La construcción alcanzaba cerca del 35 % de ejecución a finales de agosto y contempla una inversión cercana a los 675.000 millones de pesos. Su objetivo principal es contribuir a reducir el hacinamiento que actualmente afecta a estaciones de Policía y centros de detención transitoria.

El proyecto comenzó a desarrollarse antes de la llegada del presidente Abelardo de La Espriella al poder. El proceso contractual inició en 2023 y la construcción fue formalizada en 2025.

La obra cobra especial relevancia en medio del plan penitenciario anunciado por De La Espriella, quien planteó la construcción de 10 centros de máxima seguridad para enfrentar a las organizaciones criminales del país.

Mientras ese proyecto nacional avanza en su etapa de planeación, la infraestructura que se construye en Medellín ya toma forma y se perfila como uno de los principales complejos penitenciarios en desarrollo actualmente en Colombia.