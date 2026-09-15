Alcalde de Riosucio fue capturado en el Urabá antioqueño

El alcalde de Riosucio, Chocó, Juan Moreno Mena, fue capturado durante la noche del lunes 14 de septiembre en las inmediaciones de la Terminal de Transportes de Apartadó, Antioquia, en un procedimiento adelantado por el CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía.

La detención generó sorpresa en la región del Urabá y el Darién chocoano. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han entregado información oficial sobre el motivo concreto de la captura ni han precisado si corresponde al cumplimiento de una orden judicial.

Desde el CTI indicaron que no entregarán detalles hasta que finalice el proceso de imputación de cargos.

Entre las versiones preliminares que circulan se encuentra la posibilidad de que el procedimiento esté relacionado con un presunto desacato a órdenes judiciales. No obstante, esta hipótesis todavía no ha sido confirmada oficialmente.

El mandatario ya había enfrentado actuaciones judiciales por situaciones similares. En agosto de este año, un juzgado de Riosucio le impuso un día de arresto y una multa por el desacato de una acción de tutela.

Además, durante 2025 la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria y posteriormente formuló pliego de cargos por presuntas omisiones relacionadas con la atención y el suministro de alimentos a personas privadas de la libertad bajo custodia preventiva en el municipio.

Las autoridades han aclarado que estos antecedentes no han sido relacionados oficialmente con la captura registrada en Apartadó.

Ahora se espera el pronunciamiento de la Fiscalía o la Policía para conocer los delitos que se le atribuyen al alcalde, las circunstancias del procedimiento y cuál será su situación jurídica.