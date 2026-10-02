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De La Espriella acusa a una amiga de gestionar cargos en su nombre

Una denuncia pública del presidente Abelardo De La Espriella generó controversia luego de que señalara a una amiga de toda la vida de utilizar su cercanía con él y su familia para buscar puestos dentro del Gobierno nacional.

A través de una publicación en X, el mandatario identificó a Margarita Andrade y aseguró que estaría contactando dependencias y funcionarios en Córdoba para gestionar cargos, sin contar con autorización para hablar en nombre suyo ni de la administración.

De La Espriella afirmó que, pese a la relación de amistad que mantienen desde hace años, rechaza estas actuaciones y advirtió que ningún familiar o allegado tiene privilegios para intervenir en decisiones del Gobierno.

“La amistad y el parentesco no otorgan representación ni privilegios en el Gobierno del Tigre”, expresó.

El presidente también sostuvo que estas prácticas son contrarias a los principios de su movimiento político y aseguró que su propósito es transformar las formas tradicionales de hacer política.

El pronunciamiento llamó la atención por tratarse de una persona cercana al entorno familiar del mandatario y por la exposición pública de un señalamiento relacionado con la gestión de cargos oficiales.

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