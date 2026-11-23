El registro calificado fue otorgado mediante la Resolución 031075 del 13 de noviembre de 2026, con una vigencia de siete años. La formación será presencial, estará distribuida en diez semestres y contará con 171 créditos académicos.
La aprobación llega en una región donde la actividad pecuaria y agroalimentaria tiene un peso importante. Precisamente, la evaluación de CONACES destacó la pertinencia de formar profesionales en áreas como salud animal, producción pecuaria, bienestar animal y salud pública veterinaria.
El programa también incluirá el enfoque One Health (Una Sola Salud), que estudia la relación entre la salud de los animales, las personas y el ambiente. Su formación combinará clases, laboratorios y prácticas de campo y clínicas, además de procesos de investigación y trabajo con empresas pecuarias, clínicas veterinarias y asociaciones de productores.
Con esta autorización, Tuluá suma una nueva carrera a su oferta de educación superior. La UCEVA podrá otorgar el título de Médico Veterinario y en próximos días se dará apertura a las inscripciones aunque aún no hay una fecha definida.
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