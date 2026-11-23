UCEVA recibió luz verde para abrir su programa de Medicina Veterinaria

Quienes buscan formarse como médicos veterinarios tendrán una nueva opción en el centro del Valle del Cauca. La UCEVA recibió la autorización del Ministerio de Educación Nacional para ofrecer el programa de Medicina Veterinaria en Tuluá, una carrera que tendrá una duración de cinco años y admitirá inicialmente a 50 estudiantes por semestre.

El registro calificado fue otorgado mediante la Resolución 031075 del 13 de noviembre de 2026, con una vigencia de siete años. La formación será presencial, estará distribuida en diez semestres y contará con 171 créditos académicos.

La aprobación llega en una región donde la actividad pecuaria y agroalimentaria tiene un peso importante. Precisamente, la evaluación de CONACES destacó la pertinencia de formar profesionales en áreas como salud animal, producción pecuaria, bienestar animal y salud pública veterinaria.

El programa también incluirá el enfoque One Health (Una Sola Salud), que estudia la relación entre la salud de los animales, las personas y el ambiente. Su formación combinará clases, laboratorios y prácticas de campo y clínicas, además de procesos de investigación y trabajo con empresas pecuarias, clínicas veterinarias y asociaciones de productores.

Con esta autorización, Tuluá suma una nueva carrera a su oferta de educación superior. La UCEVA podrá otorgar el título de Médico Veterinario y en próximos días se dará apertura a las inscripciones aunque aún no hay una fecha definida.