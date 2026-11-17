Recorrimos el barrio Villa Colombia

El barrio Villa Colombia, en Tuluá, nació del esfuerzo de familias que construyeron sus propias viviendas y dieron forma a una comunidad que hoy se destaca por la amabilidad de sus habitantes. Sin embargo, sus residentes también tienen solicitudes relacionadas con la seguridad, la recuperación de espacios recreativos y el mejoramiento de las redes de servicios públicos.

Lo bueno

La amabilidad de sus habitantes es uno de sus mayores orgullos. La comunidad destaca la unión y el sentido de pertenencia de sus vecinos. Además, busca mejorar los parques infantiles y la cancha deportiva para fortalecer los espacios de encuentro y recreación.

Lo feo

La seguridad y la señalización vial requieren atención. Los habitantes solicitan mayor acompañamiento de las autoridades y esperan el aval de los organismos de tránsito para realizar la demarcación de las vías, pues ya consiguieron la pintura necesaria para estos trabajos.

Lo malo

Algunos sectores necesitan intervención en las redes de servicios públicos. En especial, la comunidad señala que en la calle 6.ª hacen falta obras de alcantarillado y un cambio total de las redes de acueducto.

Algunos datos

La construcción de Villa Colombia se desarrolló mediante un modelo de autoconstrucción, con el apoyo del Instituto de Crédito Territorial, que facilitó préstamos a los beneficiarios para levantar sus viviendas.

Entre sus lugares más representativos está la Iglesia de Cristo Rey, uno de los símbolos del sector, construida en un terreno donado por la comunidad. También se destaca el Centro de Desarrollo Comunitario de Villa Colombia, considerado uno de los más completos de Tuluá, donde el SENA ha desarrollado programas de capacitación.

El barrio cuenta, además, con uno de los parques más arborizados de la zona, cuyo terreno estaba destinado inicialmente para un centro comercial. Actualmente, dispone del 100 % de los servicios básicos, aunque persisten necesidades puntuales en las redes de acueducto y alcantarillado.