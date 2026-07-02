Un hombre murió al caer 150 metros mientras intentaba tomarse una selfie

Un hombre de 44 años perdió la vida tras caer desde un acantilado de aproximadamente 150 metros cuando intentaba tomarse una selfie durante una caminata en el sendero Pedra do Macaco, en el estado de Río de Janeiro, Brasil.

La víctima fue identificada como Caio Rocha Aguiar Arrabal, quien participaba en una excursión como apoyo logístico y se encontraba conociendo la ruta, ya que era la primera vez que recorría ese sendero. Según medios brasileños, aún no contaba con la licencia oficial para desempeñarse como guía turístico.

El accidente ocurrió el pasado domingo 28 de junio y quedó registrado en video. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran al hombre ubicado muy cerca del borde del precipicio mientras buscaba el mejor ángulo para una fotografía. Segundos después perdió el equilibrio y cayó al vacío ante la mirada de los demás excursionistas.

De acuerdo con testigos, Arrabal intentó recuperar la estabilidad girando su cuerpo para descender por la pendiente, pero no logró evitar la caída, que resultó fatal debido a la profundidad del barranco.

El hecho generó conmoción entre quienes presenciaron el accidente y reabrió el debate sobre los riesgos de tomarse fotografías en lugares de alta peligrosidad.

Tras conocerse la tragedia, familiares y amigos expresaron mensajes de despedida en redes sociales. Su hermano, Tairo Arrabal, aseguró que Caio murió «haciendo lo que más le gustaba», recordándolo como un apasionado por la naturaleza y el senderismo.