El llamado se produjo luego de que, el pasado 20 de noviembre, hombres armados ingresaran a una finca en zona rural de Jamundí, amenazaran a los trabajadores e incendiaran un tractor utilizado en labores de la agroindustria de la caña. Según Asocaña, las pérdidas materiales ascienden a cerca de $800 millones.
El director ejecutivo del CIEV, Juan Manuel Sanclemente, también rechazó los ataques contra la hidroeléctrica de Amaime, RCN, la Policía en Siloé y varios peajes del Valle y el Cauca. Además, pidió proteger a los trabajadores y garantizar la operación de las empresas.
La preocupación del sector se respalda en las cifras de Asocaña: durante 2026 se han registrado 126 hechos de inseguridad contra trabajadores y operaciones de la agroindustria de la caña. El balance reporta un empleado asesinado, cinco heridos y siete personas secuestradas.
Frente a este panorama, los empresarios solicitaron mayor articulación entre el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública para fortalecer la seguridad, proteger la infraestructura productiva y evitar nuevas afectaciones a la economía regional.
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