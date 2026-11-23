Gremios del Valle exigen acciones al Gobierno ante escalada de violencia

Los recientes hechos de violencia en el Valle del Cauca encendieron las alarmas del sector empresarial. Ante las amenazas a trabajadores y los daños a la infraestructura productiva, el Comité Gremial y Empresarial del Valle del Cauca (CIEV) solicitó al Gobierno Nacional una mesa de seguridad para coordinar acciones que permitan prevenir nuevos ataques.

El llamado se produjo luego de que, el pasado 20 de noviembre, hombres armados ingresaran a una finca en zona rural de Jamundí, amenazaran a los trabajadores e incendiaran un tractor utilizado en labores de la agroindustria de la caña. Según Asocaña, las pérdidas materiales ascienden a cerca de $800 millones.

El director ejecutivo del CIEV, Juan Manuel Sanclemente, también rechazó los ataques contra la hidroeléctrica de Amaime, RCN, la Policía en Siloé y varios peajes del Valle y el Cauca. Además, pidió proteger a los trabajadores y garantizar la operación de las empresas.

La preocupación del sector se respalda en las cifras de Asocaña: durante 2026 se han registrado 126 hechos de inseguridad contra trabajadores y operaciones de la agroindustria de la caña. El balance reporta un empleado asesinado, cinco heridos y siete personas secuestradas.

Frente a este panorama, los empresarios solicitaron mayor articulación entre el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública para fortalecer la seguridad, proteger la infraestructura productiva y evitar nuevas afectaciones a la economía regional.