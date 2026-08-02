Confirman la identidad de hombre hallado sin vida en Aguaclara

Las autoridades confirmaron que la persona hallada sin vida hace tres días en el callejón Siete Vueltas, en el corregimiento de Aguaclara, fue identificada como Alejandro Suárez García.

El cuerpo fue encontrado cerca del río Morales y trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde posteriormente fue reconocido por sus familiares.

Aunque la inspección técnica del cadáver se realizó el día del hallazgo, solo hasta ahora fue posible establecer oficialmente su identidad. Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar si se trató de un hecho violento.

Por el momento no se han entregado más detalles sobre el caso, que sigue siendo materia de investigación.