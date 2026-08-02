¿Caminar o subir escaleras? Esta es la mejor opción después de los 60

Caminar y subir escaleras son actividades beneficiosas para la salud, pero no generan el mismo esfuerzo físico. Mientras caminar mejora la resistencia y la salud cardiovascular, subir escaleras exige un mayor trabajo de los músculos de las piernas, especialmente de los cuádriceps, glúteos y pantorrillas.