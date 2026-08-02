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¿Caminar o subir escaleras? Esta es la mejor opción después de los 60

Caminar y subir escaleras son actividades beneficiosas para la salud, pero no generan el mismo esfuerzo físico. Mientras caminar mejora la resistencia y la salud cardiovascular, subir escaleras exige un mayor trabajo de los músculos de las piernas, especialmente de los cuádriceps, glúteos y pantorrillas.

Especialistas explican que esta actividad también ayuda a desarrollar la potencia muscular, una capacidad que suele disminuir con la edad y que resulta clave para mantener el equilibrio, reaccionar ante tropiezos y reducir el riesgo de caídas.

Sin embargo, bajar escaleras puede ser más exigente para las rodillas, ya que obliga a los músculos a controlar el descenso del cuerpo. Por ello, quienes presenten dolor, inflamación o problemas articulares deben adaptar el ejercicio y consultar a un profesional si las molestias persisten.

Los expertos recomiendan comenzar de forma progresiva, utilizando el pasamanos si es necesario, o reemplazar las escaleras por ejercicios como levantarse y sentarse de una silla o caminar en pendientes suaves.

La conclusión es que no hay que elegir entre una actividad y otra. Combinar caminatas con ejercicios de escalón permite mejorar la resistencia, fortalecer las piernas y conservar la movilidad después de los 60 años, siempre de acuerdo con la condición física de cada persona.

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