Sube a 235 la cifra de muertos tras los devastadores terremotos en Venezuela

Las autoridades venezolanas actualizaron este jueves el balance de víctimas que dejaron los dos potentes terremotos registrados el pasado miércoles, elevando la cifra a 235 personas fallecidas y 4.300 lesionadas.

El nuevo reporte fue entregado por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, quien informó que los hospitales del país han atendido a miles de afectados desde que ocurrió la emergencia.

“Hemos atendido al corte de las siete de la noche más de 4.300 heridos (…) y recibido alrededor de 235 pacientes que llegaron sin signos vitales o fallecieron al ingresar a los centros asistenciales”, indicó el funcionario.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudieron gran parte del territorio venezolano la noche del 24 de junio, provocando el colapso de edificaciones, daños en la infraestructura y una compleja emergencia humanitaria.

Las regiones más afectadas continúan siendo La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo. En La Guaira, los mayores daños se concentran en Playa Grande, Catia La Mar y Caraballeda, mientras que en Caracas las zonas más impactadas son Los Palos Grandes, Altamira y San Bernardino.

Las labores de búsqueda y rescate continúan, aunque las autoridades han reconocido dificultades por la falta de maquinaria especializada para remover escombros, mientras miles de ciudadanos permanecen volcados a apoyar a las comunidades afectadas.