Condenan a hombre que dejó ciega a una gata; Fiscalía destapa dos nuevos casos de maltrato animal

Tres nuevos casos de presunto maltrato animal avanzan en la justicia colombiana. La Fiscalía General de la Nación informó que obtuvo una condena de prisión y formuló dos nuevas imputaciones por hechos de violencia contra animales registrados en Cundinamarca, Bogotá y Caquetá.

La única sentencia hasta el momento recayó sobre Gonzalo Garzón Rodríguez, quien fue condenado a 12 meses de cárcel por agredir a Lucy, una gata mestiza que perdió uno de sus ojos tras el ataque. La investigación estableció que el animal también sufrió fractura de cráneo y lesiones que comprometieron varios de sus órganos, por lo que un juez de Facatativá lo declaró responsable del delito de maltrato animal.

En Bogotá, el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) imputó el delito de maltrato animal agravado a un hombre señalado de atacar con un machete a Kiuby, un perro de raza pitbull. El hecho ocurrió en la localidad de Usme y dejó al canino con graves heridas en la cabeza.

Otro proceso judicial se adelanta en Florencia, Caquetá, donde un ciudadano fue llevado ante la justicia por presuntamente abandonar a varios perros dentro de una vivienda. Durante la inspección, las autoridades encontraron sin vida a Scott, un french poodle, mientras que Milagros, una husky siberiana, fue rescatada con un severo cuadro de desnutrición.

La Fiscalía destacó que estas actuaciones hacen parte del fortalecimiento de las acciones contra el maltrato animal, respaldadas por la Ley Ángel, normativa que endureció las penas y sanciones para quienes atenten contra la integridad de los animales en Colombia.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho de crueldad animal a través de la Línea 123 o ante la Fiscalía, con el fin de proteger a los animales y llevar a los responsables ante la justicia.