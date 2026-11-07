Concepto preliminar impediría demoler la Casa de las Tribunas en Tuluá

Definitivamente la Casa de las Tribunas, ubicada en la intersección de la calle 26 con carrera 26, no podría ser demolida debido a su valor patrimonial, según un concepto preliminar dado a conocer por la directora del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Alexandra Cardona.

De acuerdo con la funcionaria, la valoración del inmueble se sustenta en su importancia para la historia local, regional y nacional, por haber sido lugar de alojamiento del libertador Simón Bolívar. Se espera que el concepto quede en firme en los próximos días.

Cardona explicó que la casona pertenece a cuatro propietarios y que la Administración Municipal ha estado a la espera de esa definición para establecer cómo proceder frente al inmueble.

La directora de Planeación señaló que los dueños deberán asumir con recursos propios el apuntalamiento de techos y paredes, así como la restauración de la edificación, tal como lo hizo la comunidad franciscana con su inmueble.

Con estas declaraciones, la funcionaria respondió a los cuestionamientos de ciudadanos que reclaman a la Alcaldía por no adelantar la demolición de la casona.