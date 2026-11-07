Concepto preliminar impediría demoler la Casa de las Tribunas en Tuluá

De acuerdo con la funcionaria, la valoración del inmueble se sustenta en su importancia para la historia local, regional y nacional, por haber sido lugar de alojamiento del libertador Simón Bolívar. Se espera que el concepto quede en firme en los próximos días.
Cardona explicó que la casona pertenece a cuatro propietarios y que la Administración Municipal ha estado a la espera de esa definición para establecer cómo proceder frente al inmueble.
La directora de Planeación señaló que los dueños deberán asumir con recursos propios el apuntalamiento de techos y paredes, así como la restauración de la edificación, tal como lo hizo la comunidad franciscana con su inmueble.
Con estas declaraciones, la funcionaria respondió a los cuestionamientos de ciudadanos que reclaman a la Alcaldía por no adelantar la demolición de la casona.
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