Choque contra tractocamión cobró la vida de un motociclista

Un nuevo siniestro vial enluta a una familia en el norte del Valle del Cauca. Un motociclista perdió la vida tras verse involucrado en un choque con un vehículo de carga en Cartago.

La víctima fue identificada como Víctor Muñoz, de 41 años. Según los primeros reportes, el accidente ocurrió en la variante que comunica con el corregimiento de Zaragoza, a la altura del sector industrial de CIPA.

Las versiones preliminares indican que el hombre habría colisionado con la parte trasera de un tractocamión mientras se desplazaba en su motocicleta. Las circunstancias exactas del impacto aún no han sido esclarecidas y son objeto de investigación por parte de las autoridades.