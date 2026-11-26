¡Con 6 años, Jhorgia Corrales conquista el podio del ciclismo de montaña!

La pequeña deportista obtuvo el segundo lugar en el Gran Fondito de Mariana Pajón, en Medellín, y se coronó campeona de la Copa XCO GW Shimano en su categoría Preinfantil A. Con apenas seis años de edad, Jhorgia Corrales Ordóñez comienza a escribir su propia historia en el ciclismo de montaña (MTB), demostrando que la pasión, la disciplina y el talento no tienen edad.

La pequeña ciclista tuvo una destacada participación en dos importantes competencias nacionales. La primera fue el pasado 15 de noviembre de 2026, durante el Gran Fondito de Mariana Pajón, realizado en Medellín, donde consiguió el segundo lugar en su categoría, compartiendo protagonismo con jóvenes promesas de este deporte. Pero los buenos resultados no terminaron allí. Una semana después, el 22 de noviembre, Jhorgia volvió a demostrar sus condiciones sobre la bicicleta al proclamarse campeona de la Copa XCO GW Shimano, en la categoría Preinfantil A.

Estos resultados representan un importante comienzo en su proceso deportivo y reflejan el esfuerzo, la dedicación y el entusiasmo con los que Jhorgia viene asumiendo cada nuevo reto sobre las pistas.Con dos importantes resultados en competencias nacionales, esta pequeña deportista se convierte en una de las nuevas promesas del ciclismo de montaña, llevando con orgullo su nombre y dejando en alto el talento de los niños que comienzan a abrirse camino en el deporte colombiano.

¡El futuro del ciclismo también pedalea en las piernas de sus pequeños campeones!