Amneliz Rivets llega con ‘Dile’, para los amores que todavía miran hacia atrás

La cantante y actriz dominicana Amneliz Rivets regresa a Colombia con una nueva apuesta musical que promete ponerle ritmo y picardía al cierre de 2026. Se trata de ‘Dile’, un sencillo urbano dedicado a esas historias de amor que aparentemente llegaron a su final, pero en las que todavía quedan sentimientos por resolver.

La canción tiene una historia bastante particular: está inspirada en esos amores que se marcharon con otra persona, pero que, a pesar del tiempo y la distancia, siguen pensando en quien dejaron atrás. ¡Una situación que seguramente más de uno reconocerá!

‘Dile’ es una composición de la propia Amneliz Rivets junto al compositor paisa Marlon Kapry. La producción se realizó en Medellín, ciudad donde le dieron forma a una propuesta fresca, moderna y con un toque coqueto que busca conquistar al público.

En lo musical, el sencillo presenta una interesante fusión de ritmos flamencos, guitarras protagonistas y beats urbanos que acompañan la sensual interpretación de la artista. Además, fue concebido combinando elementos de grabación en vivo y de estudio, logrando una sonoridad particular.

Amneliz ha demostrado ser una artista multifacética. Su recorrido incluye diferentes facetas musicales, pasando por los géneros urbano y popular, además de su experiencia en la actuación, campos en los que ha venido construyendo una identidad artística propia.

El lanzamiento llega acompañado de un video lyric que resalta la imagen y personalidad de la intérprete, mientras ella adelanta una agenda promocional en Colombia, donde también presenta su espectáculo en vivo.

Pero hay más. La dominicana asegura que tiene preparada una sorpresa para sus seguidores, que por ahora mantiene bajo reserva y que seguramente dará de qué hablar.

Con ‘Dile’, Amneliz Rivets quiere despedir el año musicalmente hablando con una propuesta que combina ritmo, sensualidad y una historia en la que el orgullo y los sentimientos se disputan el protagonismo.