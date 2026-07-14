Comunidades que reclaman tierras se concentran en la salida norte de Tuluá; aún no hay cierres viales

Aunque por el momento no se registran cierres viales, las autoridades mantienen el monitoreo de la situación ante la posibilidad de que la movilidad se vea afectada durante el transcurso de la jornada.
En el sector del puente Las Mariposas, en la salida sur del municipio, hasta el momento no se reporta presencia de manifestantes.
Se recomienda a los conductores estar atentos a la información oficial y al comportamiento de la movilidad, ya que la situación podría cambiar a lo largo del día.
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