Así está el panorama en la entrada norte de Tuluá tras el inicio de los bloqueos

Comenzaron las afectaciones en la movilidad de Tuluá por cuenta de los bloqueos que están realizando las comunidades que están reclamando tierras al Gobierno Nacional. En la mañana de este martes se reportan bloqueos en la entrada norte del municipio, a la altura del puente de acceso a la nueva Terminal de Transportes, uno de los puntos de concentración anunciados para la jornada.