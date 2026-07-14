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Así está el panorama en la entrada norte de Tuluá tras el inicio de los bloqueos

Comenzaron las afectaciones en la movilidad de Tuluá por cuenta de los bloqueos que están realizando las comunidades que están reclamando tierras al Gobierno Nacional. En la mañana de este martes se reportan bloqueos en la entrada norte del municipio, a la altura del puente de acceso a la nueva Terminal de Transportes, uno de los puntos de concentración anunciados para la jornada.

La movilización ha generado congestión vehicular y el paso intermitente de vehículos, por lo que conductores y viajeros han tenido que modificar sus recorridos o esperar la reapertura de la vía.

Las autoridades de tránsito y demás organismos competentes hacen presencia en el sector para acompañar la manifestación y regular la movilidad, mientras se recomienda a la ciudadanía tomar rutas alternas y programar sus desplazamientos con suficiente anticipación.

Se espera que durante el transcurso del día continúen las afectaciones en distintos puntos de la ciudad, debido al desarrollo de la jornada de protesta. Hasta el momento, la movilización transcurre sin que se reporten alteraciones del orden público.

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