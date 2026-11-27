Ataque sicarial en Toro deja sin vida a un adulto mayor

Un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de Toro, Valle del Cauca, donde un hombre de 72 años perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego en el sector La Plazuela.

La víctima fue identificada como Danilo Galvis, quien durante años se dedicó a diferentes oficios, entre ellos la construcción. También tuvo una tienda de barrio junto a su esposa y era conocido por su pasión por montar bicicleta, actividad que acostumbraba a realizar.

De acuerdo con la información conocida, Galvis no tuvo hijos. Hasta el momento, las autoridades no han establecido los motivos del ataque ni se conocen detalles sobre los responsables.

Se espera un pronunciamiento de la Fuerza Pública y de la Administración municipal frente a este nuevo homicidio, ocurrido en una localidad que ha enfrentado reiterados hechos de violencia en los últimos años.