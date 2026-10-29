Combates en La Marina, Tuluá, dejan capturados y armas incautadas

Fuertes enfrentamientos entre el Ejército y una estructura disidente de las Farc mantienen la tensión en la zona rural de Tuluá. La operación se desarrolla desde la tarde del miércoles en el sector de Venus, del corregimiento de La Marina, donde habitantes han buscado refugio en sus viviendas para evitar quedar en medio del fuego cruzado.

Según informó el presidente Abelardo De La Espriella a través de su cuenta de X, durante la ofensiva fueron capturados cinco presuntos integrantes del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’. Entre ellos estarían alias ‘Brayan’, señalado como cabecilla de una comisión armada, y alias ‘Sebastián’ o ‘Caquetá’, quien sería su segundo al mando.

En el operativo también fueron incautados siete fusiles, dos pistolas, municiones y material de intendencia. Sin embargo, las operaciones militares continúan en el área para intentar recuperar el control territorial.

Martín Hincapié, secretario de Gobierno de Tuluá, confirmó que las confrontaciones seguían en desarrollo y señaló que en la zona habría intervención de una aeronave de apoyo militar.

La situación se enmarca en las disputas entre el Frente 57 y la estructura ‘Adán Izquierdo’ por el control de esta zona montañosa, enfrentamientos que han generado afectaciones para las comunidades rurales del municipio.