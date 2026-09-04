Especialistas voluntarios llevan alivio a pacientes de El Águila

La atención en salud comienza a recuperar su rumbo en El Águila, uno de los municipios más afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, que provocó la destrucción total del Hospital San Rafael.

Ante la emergencia, la Gobernación del Valle trasladó hasta el municipio una jornada de Desconcentración de Servicios, con la participación voluntaria de médicos especialistas que atendieron a 52 pacientes con citas represadas.

La estrategia busca garantizar la continuidad de la atención y evitar que los habitantes tengan que desplazarse hasta otras ciudades como Cartago, Pereira o Cali para acceder a consultas especializadas.

“Logramos esta importante actividad (…) gracias a la voluntad de un grupo de médicos especialistas”, explicó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, quien destacó el apoyo de los profesionales que se han sumado a la respuesta frente a la emergencia.

La funcionaria señaló que mientras avanza la recuperación de la infraestructura sanitaria, se implementan alternativas para mantener los servicios. Una de ellas es el apoyo del Hospital de la Misericordia de Bogotá, que comenzó a atender a niños mediante teleconsulta, con un médico general presente en el municipio. Inicialmente, esta modalidad permitirá atender a cerca de 150 menores.

Para los habitantes, estas jornadas representan un alivio. Sara Sánchez, una de las pacientes beneficiadas, destacó que ahora pueden recibir atención sin tener que viajar a otros municipios.

El alcalde de El Águila, Andrés Fernando Herrera, recordó que tras la destrucción del hospital quedaron numerosas citas con especialistas pendientes y los pacientes tuvieron que buscar atención fuera del municipio.

La Gobernación indicó que estas acciones hacen parte de las medidas adoptadas para mantener la atención en salud mientras avanzan las obras de recuperación de la infraestructura afectada por el terremoto.