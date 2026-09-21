Padre de Abelardo De La Espriella fue sometido a procedimiento quirúrgico

Abelardo de la Espriella Juris, padre del presidente de Colombia, fue sometido este lunes 21 de septiembre a una cirugía de corazón abierto en Bogotá.

El propio abogado confirmó el procedimiento a través de sus redes sociales, donde pidió a sus seguidores acompañarlo con oraciones. “Hoy 21 de septiembre de 2026 me operan de corazón abierto. Ruego a mis seguidores que oren por mí”, escribió.

La intervención se realizó en la Fundación CardioInfantil, según información conocida por medios de comunicación y fuentes de la Casa de Nariño.

El presidente Abelardo de la Espriella se trasladó a Bogotá para acompañar a su padre durante el procedimiento. De acuerdo con reportes publicados este lunes, el mandatario también tenía previsto encabezar posteriormente un Consejo de Ministros desde la Casa de Nariño.

Hasta el momento no se han divulgado detalles oficiales sobre el resultado de la intervención ni sobre la evolución posterior del paciente.

El mensaje de De la Espriella Juris generó numerosas muestras de apoyo de sus seguidores, quienes respondieron a su solicitud de acompañarlo con oraciones durante la cirugía.