Asesinan en Cali a Ciro Paz, hijo del exalcalde de Guachené

Las autoridades investigan el asesinato de Ciro David Paz Banguero, abogado, líder social e hijo del fallecido exalcalde y cofundador del municipio de Guachené (Cauca), Francisco José “Pacho” Paz Zapata.

De acuerdo con la información preliminar, el crimen ocurrió en una vivienda del barrio 12 de Octubre, en el oriente de Cali, donde la víctima, de 31 años, compartía en una reunión familiar. Hasta el lugar llegó un hombre armado que le disparó en repetidas ocasiones y huyó.

Aunque Ciro Paz fue trasladado de urgencia al Hospital Carlos Holmes Trujillo, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Paz Banguero era abogado, contratista de la Agencia Nacional de Tierras y reconocido por su trabajo en procesos sociales y comunitarios en Guachené. El alcalde de ese municipio, Wilinton Mina Vidal, lamentó su muerte y resaltó su compromiso con la educación, el liderazgo juvenil y el desarrollo de la comunidad.

Hasta el momento no se reportan personas capturadas. Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones para establecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables.