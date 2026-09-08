$45 millones al mes: así operaba la banda de microtráfico en el Valle

Una operación conjunta de la Policía y la Fiscalía permitió desarticular el grupo delincuencial ‘La Esperanza’, señalado de dedicarse al tráfico de estupefacientes en el municipio de Bolívar, Valle del Cauca, y el corregimiento de Ricaurte.

El operativo incluyó ocho diligencias de allanamiento y registro, que terminaron con la captura de cinco personas. Según las investigaciones, la organización contaba con puntos fijos y móviles para la venta de drogas y también realizaba entregas a domicilio.

De acuerdo con las autoridades, las actividades ilegales le representaban al grupo una renta aproximada de $45 millones mensuales.

Durante los procedimientos fueron incautadas 69 dosis de bazuco, dos bolsas con una sustancia rocosa que sería base de cocaína, elementos utilizados para dosificar estupefacientes, $830.000 en efectivo, una pistola y cuatro teléfonos celulares.

El teniente coronel Marco Antonio Mora Tous, comandante del Distrito de Policía Roldanillo, explicó que la operación fue desarrollada por investigadores de la Unidad Básica de Investigación Criminal, en coordinación con inteligencia policial, el Grupo de Operaciones Especiales y el CTI.

Los cinco capturados fueron presentados ante un juez y se les imputó el delito de concierto para delinquir con fines de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Dos fueron enviados a prisión, mientras que los otros tres recibieron medida de detención domiciliaria.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para denunciar hechos relacionados con el tráfico de drogas y otras actividades criminales a través de la línea 123, el WhatsApp 310 335 0226 o la aplicación ‘Mi Policía’.