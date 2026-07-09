¿Colombia podría cambiar su relación con la ONU? Esto dijo el nuevo canciller

El canciller designado del gobierno de Abelardo De La Espriella, Omar Bula Escobar, anunció que la próxima administración revisará los acuerdos internacionales vigentes de Colombia para determinar si continúan respondiendo a los intereses del país.

En entrevista con Mañanas Blu, el diplomático explicó que se realizará una evaluación detallada de la relación con organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otras entidades multilaterales, descartando por ahora una salida inmediata de estos escenarios internacionales.

“Lo que vamos a hacer es un análisis muy minucioso y riguroso de nuestro relacionamiento con cada uno de los organismos internacionales. No se trata simplemente de abandonar la comunidad internacional, sino de revisar los acuerdos vigentes y establecer si realmente benefician a Colombia”, afirmó.

Bula indicó que el criterio principal será un análisis de costo-beneficio, teniendo en cuenta que el país también aporta recursos económicos a estos organismos. Según explicó, la permanencia en cada una de estas instancias dependerá de si generan resultados favorables para los intereses nacionales.

El próximo ministro de Relaciones Exteriores también anunció una modernización de la Cancillería, enfocada en fortalecer la diplomacia económica, el comercio exterior y la ciberdiplomacia. Además, aseguró que buscará profesionalizar el servicio exterior mediante evaluaciones por resultados y requisitos técnicos, como el dominio del idioma inglés.

Finalmente, se refirió a las críticas que ha recibido por su postura frente al cambio climático y señaló que las políticas ambientales deberán analizarse bajo un equilibrio entre la protección del medio ambiente y el impacto económico para el país, tomando como referencia las discusiones que actualmente se desarrollan en otras naciones.