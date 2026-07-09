Mejor controlar que perseguir

¿Por qué no pensar que el elemento común que sostiene tanto la coca como el oro no es la ideología sino los dólares que se pagan por ellos y que si los controlamos podríamos encontrar opciones hacia el futuro?
Dejemos a un lado el moralismo y averigüemos cómo funcionan los Bonos de Indonesia, llamados Danantara para que haciendo a un lado costumbres hipócritas cojamos el rábano por las hojas. Esos bonos del Tesoro Soberano de Indonesia se venden hoy en el mercado a una muy aceptable rentabilidad y con una condición fundamental, gozan de inmunidad jurídica.
Bajo una ley aprobada por el parlamento de ese país los compradores de bonos no tienen que declarar su origen y contra sus dueños y sus bonos no habrá procesos penales, fiscales o civiles.
Aplicar eso en Colombia ya lo hicimos parcialmente cuando López Michelsen abrió la ventanilla siniestra del Banco de la República y se recibían los dólares que provenían entonces del negocio de la marihuana y del oro y se cambiaban por pesos y un porcentaje en bonos a 10 años.
Si ahora hacemos lo mismo y el capital de los ejércitos de los traquetos y el de los mineros ilegales lo vuelve a recibir el Banco de la República, y eso implica la inscripción del predio, de la mina o del comercializador al sistema DIAN, le abriríamos el camino al ingreso al tesoro colombiano de esos dólares sueltos y nos permitiría censar todas las tierras para volverlas sujetos de financiación para otros cultivos y, a todas las minas ilegales a tributar poniéndoles un plazo para adecuarse a normas ecológicas y procedimientos no dañinos .
Valdría la pena pensarlo, tal vez allí esté el futuro y controlar sea mejor que perseguir.
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