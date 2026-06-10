Audiencia contra Blessd por presunto secuestro extorsivo fue suspendida a última hora

La audiencia de formulación de imputación de cargos contra el cantante Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, y su mánager Santiago Jaramillo, alias "Dímelo Jara", fue aplazada y deberá ser reprogramada.

Ambos son investigados por el presunto delito de secuestro extorsivo, en un caso que se remonta al 1 de junio de 2022. Según la denuncia del imitador Andrés Felipe Sánchez, fue citado a una reunión donde, presuntamente, intentaron obligarlo a firmar un contrato. Al negarse, habría sido intimidado con un arma de fuego y retenido durante cerca de tres horas.

La defensa del artista ha rechazado esas acusaciones y sostiene que Blessd no estuvo presente en la supuesta reunión. Además, asegura que el conflicto se originó por un uso no autorizado de la imagen del cantante.

Aunque la Fiscalía había citado a las partes para la audiencia este martes a las 6:00 p. m., la diligencia no pudo realizarse. De acuerdo con el abogado de la presunta víctima, el proceso pasó del Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías al Juzgado 20 y, a última hora, el juez de este despacho presentó complicaciones de salud.

Por esta situación, la audiencia fue suspendida y se espera que en los próximos días la justicia fije una nueva fecha para avanzar en el proceso judicial contra el cantante y su representante.