Colombia despide a Víctor Hugo Ayala, voz del bolero y del Himno Nacional

Colombia pierde a una de las voces más recordadas de su historia musical. Víctor Hugo Ayala falleció este martes 6 de octubre a los 92 años, dejando un legado que trascendió el bolero y la música romántica para convertirse también en parte de la memoria sonora del país.

El maestro bogotano fue reconocido durante décadas por su interpretación de las 11 estrofas completas del Himno Nacional de Colombia, una versión que acompañó durante años el cierre de la programación de la televisión pública cada 31 de diciembre.

Ayala nació el 13 de junio de 1934 y antes de dedicarse profesionalmente a la música estudió cinco semestres de Arquitectura y trabajó como dibujante en la sección técnica de la Armada Nacional.

Su talento como tenor lo llevó a la radio en la década de 1950, luego de ganar un concurso de aficionados. A partir de allí comenzó una carrera que se extendió por cerca de cinco décadas y en la que grabó alrededor de 48 producciones discográficas, principalmente con Sonolux.

Entre sus canciones más recordadas están ‘Camino Verde’, ‘Si te vuelvo a besar’ y ‘La quiero porque la quiero’. También compartió escenarios y producciones con el maestro Jaime Llano González y participó en reconocidos espacios de radio y televisión.

Las causas de su fallecimiento no han sido informadas oficialmente. Tras conocerse la noticia, artistas, seguidores y representantes del sector cultural expresaron sus mensajes de condolencia y recordaron la trayectoria de quien dejó su voz ligada a algunas de las tradiciones musicales y patrióticas más reconocidas de Colombia.