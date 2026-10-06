Cajas de Compensación financiarán viviendas para damnificados por el sismo

Las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto tendrán nuevas alternativas para resolver sus necesidades de vivienda. Las Cajas de Compensación Familiar dispondrán de cerca de $350.000 millones para apoyar la reconstrucción y atención habitacional en las zonas damnificadas.

Los recursos podrán utilizarse para arriendos temporales, reparación o mejoramiento de viviendas y adquisición de vivienda nueva, dependiendo de la situación de cada hogar.

La medida está contemplada en el Decreto Ley 1422 de 2026, que establece que hasta finales de 2028 las Cajas de Compensación deberán destinar entre el 7,5 % y el 10 % de los recursos mensuales del Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS) a las regiones afectadas por el sismo.

Para acceder a los subsidios, los hogares deberán estar afiliados a una Caja de Compensación, haber resultado afectados por el terremoto y figurar en el Registro Único de Damnificados (RUD). El beneficio contempla tanto familias de zonas urbanas como rurales.

El Gobierno explicó que los recursos podrán complementarse con aportes de Fonvivienda, alcaldías, gobernaciones y el Fondo de Gestión del Riesgo, permitiendo que, según cada caso, se financie hasta el 100 % de la solución habitacional.

La medida también contempla a familias que ya hubieran recibido anteriormente un subsidio de vivienda. Si su inmueble resultó afectado por el terremoto, podrán acceder nuevamente a este tipo de ayuda.

En el caso de viviendas destruidas, el apoyo podrá orientarse hacia la adquisición de una nueva casa. Para inmuebles que permanezcan en pie pero presenten daños, se podrá financiar su reparación o mejoramiento. Además, las familias que necesiten una solución mientras avanzan estos procesos podrán recibir un subsidio de arriendo temporal hasta por 12 meses.

Según las cifras entregadas por el Gobierno, a mediados de septiembre el Registro Único de Damnificados superaba las 303.000 familias y 487.000 personas, mientras que más de 206.000 viviendas habían resultado averiadas y unas 36.000 destruidas.