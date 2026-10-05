Hombre de 34 años fue hallado sin vida en zona rural de Ansermanuevo

Un hombre de 34 años fue identificado luego de ser encontrado sin vida en una zona rural de Ansermanuevo, norte del Valle del Cauca. El caso es materia de investigación por parte de las autoridades.

La víctima fue identificada como Lauro Andrés Arboleda Gómez, ciudadano natural de Cartago y residente en una finca ubicada en la vereda El Café, en Ansermanuevo.

El hallazgo se produjo durante la mañana del lunes 5 de mayo, en jurisdicción de la vereda El Tigre, específicamente en el sector conocido como La Cabaña, sobre el corredor vial que comunica a Ansermanuevo con Argelia.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se movilizaba en una motocicleta de placas SQQ58H cuando habría sido atacado mientras transitaba por la zona.

Según el reporte conocido, el hecho habría involucrado más de 10 impactos de arma de fuego. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias y responsables del caso.

Arboleda Gómez tenía además familiares en Cartago, municipio del que era oriundo.