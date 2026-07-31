Ante la posesión, Valle y Cauca refuerzan su atención hospitalaria

A una semana de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto, las autoridades de salud del Valle del Cauca alistan un amplio dispositivo para responder ante cualquier emergencia que pueda presentarse durante la jornada en Cali.

El plan de contingencia cubrirá los 42 municipios del Valle y se extenderá a 18 localidades del Cauca, especialmente aquellas cercanas a la frontera entre ambos departamentos. La estrategia busca que la atención médica pueda resolverse, en la medida de lo posible, en los municipios de origen y evitar una congestión adicional en los hospitales de Cali.

Para ello, las IPS públicas y privadas reforzarán su coordinación y los médicos de zonas apartadas tendrán respaldo de especialistas mediante teleasistencia. Los pacientes que requieran servicios de mayor complejidad serán remitidos a centros hospitalarios de Cali.

La medida cobra especial importancia por el movimiento de personas que se espera en la capital vallecaucana durante la posesión de Abelardo De La Espriella, además de los controles de seguridad y las restricciones que serán implementadas en distintos puntos de la ciudad y municipios vecinos.

El dispositivo también contempla la articulación entre las autoridades de salud del Valle, Cali, Buenaventura y Cauca, con el objetivo de mantener disponible la red hospitalaria y responder rápidamente ante accidentes, emergencias o cualquier otra situación que pueda presentarse durante la jornada.

Las autoridades recordaron que el departamento mantiene una alerta amarilla hospitalaria, en medio de la emergencia humanitaria en salud declarada desde junio.

El operativo ya fue aplicado en anteriores jornadas de alta movilización y volverá a activarse para la posesión presidencial, considerada uno de los eventos de mayor despliegue institucional que afrontará la región en los próximos días.