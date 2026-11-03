Identifican a las siete víctimas del accidente aéreo en Florida

Una familia completa, una pareja de amigas y la mujer que cuidaba a sus hijos hacen parte de las víctimas del accidente aéreo ocurrido el pasado 1 de noviembre cerca de Greenacres, en el condado de Palm Beach, Florida. Sus familiares confirmaron sus identidades y compartieron un emotivo mensaje de despedida.

Entre los fallecidos se encuentran el empresario texano Adam Robinson, su esposa Helen Sharp y sus dos hijos pequeños, Emma, de 4 años, y Charlie, de 2. También murieron Rachael Reed y Charmi Fehr, una pareja de amigas, y Anita Maria Cetina, quien cuidaba de los menores y era considerada parte de la familia.

En la declaración, los familiares recordaron a Adam y Helen como padres entregados, y destacaron la alegría y el espíritu aventurero de Rachael y Charmi. Sobre Anita Maria, resaltaron su ternura y dedicación al cuidado de los niños.

“Su pérdida será profundamente sentida por todos aquellos que los amaron y que los amaron a cambio”, expresaron en el comunicado.

Las familias también agradecieron a los socorristas, investigadores y a la comunidad del condado de Palm Beach por el acompañamiento recibido, y pidieron privacidad mientras atraviesan el duelo.

El accidente, ocurrido cuando la aeronave se dirigía a Bahamas, continúa bajo investigación de las autoridades aeronáuticas.