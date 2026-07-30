Aumenta a 34 la cifra de víctimas por el terremoto en Japón

Las autoridades de la prefectura de Kumamoto elevaron a 34 el número de personas fallecidas por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el suroeste de Japón. Entretanto, los equipos de rescate mantienen las labores para localizar sobrevivientes entre los escombros, más de 48 horas después del sismo.