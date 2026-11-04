Audiencia de extradición de Zulma Guzmán se aplaza hasta marzo de 2027

La justicia británica aplazó para el 15, 19 y 22 de marzo de 2027 las audiencias para definir la posible extradición de Zulma Guzmán a Colombia, donde es investigada por el envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores en Bogotá, en abril de 2025.

La decisión se tomó este 4 de noviembre, luego de que la Fiscalía colombiana informara que la audiencia de imputación de cargos contra Guzmán fue programada para el próximo 9 de noviembre, de manera virtual. La mujer es señalada por los delitos de homicidio agravado e intento de homicidio.

El caso se originó cuando una encomienda con frambuesas contaminadas con talio llegó a la vivienda de la familia De Bedout, en el norte de Bogotá. El 4 de abril de 2025, tres niñas y un adulto consumieron la fruta; dos menores, de 13 y 14 años, fallecieron por la intoxicación.

La audiencia de extradición comenzó el 2 de noviembre en Londres, pero fue suspendida y retomada el día 4. Tras el anuncio de nuevas pruebas por parte de la Fiscalía, se estableció el nuevo calendario de diligencias.

Guzmán fue detenida en Londres el 17 de diciembre de 2025, después de ser rescatada del río Támesis. La mujer ha negado cualquier responsabilidad en los hechos y asegura que busca demostrar su inocencia.