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Cierran definitivamente el puente que comunica a La Victoria con La Unión

El puente Mariano Ospina, que comunica a los municipios de La Victoria y La Unión, fue cerrado de manera definitiva debido a los daños estructurales ocasionados por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

La Alcaldía de La Victoria, informó que, por razones de seguridad, queda totalmente prohibido el tránsito por esta estructura, ante el riesgo que podría representar para conductores y demás usuarios.

La decisión se adopta luego de las afectaciones dejadas por el fuerte movimiento sísmico en diferentes puntos del Valle del Cauca y tras la evaluación de las condiciones del puente.

Las autoridades recomendaron a quienes habitualmente utilizan este corredor tomar vías alternas y atender las indicaciones oficiales, mientras se determinan las acciones que deberán adelantarse frente al futuro de esta importante conexión vial entre los dos municipios.

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