Desde el aire, Gobernadora verifica daños en el norte del Valle

Desde el aire, la mandataria y su equipo de gobierno recorren los municipios de El Águila, El Cairo y Argelia, con el objetivo de identificar las zonas más afectadas, conocer las necesidades de las comunidades y tomar decisiones para acelerar la atención de la emergencia.
El recorrido busca también fortalecer la articulación de las autoridades y garantizar el acompañamiento a las familias damnificadas, especialmente en sectores donde el acceso terrestre continúa siendo complejo.
“No vamos a dejar solos a nuestros municipios. Seguimos en territorio, trabajando y articulando acciones para superar esta emergencia”, afirmó la gobernadora.
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