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Desde el aire, Gobernadora verifica daños en el norte del Valle

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, inició a esta hora un sobrevuelo por el norte del departamento para verificar las afectaciones provocadas por el terremoto registrado este lunes.

Desde el aire, la mandataria y su equipo de gobierno recorren los municipios de El Águila, El Cairo y Argelia, con el objetivo de identificar las zonas más afectadas, conocer las necesidades de las comunidades y tomar decisiones para acelerar la atención de la emergencia.

El recorrido busca también fortalecer la articulación de las autoridades y garantizar el acompañamiento a las familias damnificadas, especialmente en sectores donde el acceso terrestre continúa siendo complejo.

“No vamos a dejar solos a nuestros municipios. Seguimos en territorio, trabajando y articulando acciones para superar esta emergencia”, afirmó la gobernadora.

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