105 edificaciones en Cali están en alto riesgo de colapso

De acuerdo con el balance de las autoridades, 105 edificios y viviendas fueron clasificados en alto riesgo de colapso, razón por la cual sus ocupantes tuvieron que ser evacuados de manera preventiva. Adicionalmente, 45 estructuras presentan colapso total o parcial y otras 93 registran daños importantes.
En varios puntos de Cali es posible observar inmuebles rodeados con cinta amarilla y zonas completamente restringidas. La medida busca impedir el ingreso de residentes, curiosos y transeúntes, teniendo en cuenta que algunas estructuras podrían ceder, especialmente ante la ocurrencia de nuevas réplicas.
Los organismos de emergencia continúan realizando inspecciones para establecer cuáles edificaciones pueden ser nuevamente habitadas y cuáles deberán permanecer evacuadas o requerir intervenciones.
Las autoridades reiteraron el llamado a no ingresar a los inmuebles acordonados, incluso para recuperar pertenencias, hasta contar con autorización técnica. La prioridad es evitar que un eventual colapso deje nuevas personas heridas o víctimas fatales.
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