105 edificaciones en Cali están en alto riesgo de colapso

Las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto continúan siendo evidentes en diferentes sectores de la capital vallecaucana, donde numerosas edificaciones permanecen evacuadas y acordonadas ante el peligro que representan sus condiciones estructurales.

De acuerdo con el balance de las autoridades, 105 edificios y viviendas fueron clasificados en alto riesgo de colapso, razón por la cual sus ocupantes tuvieron que ser evacuados de manera preventiva. Adicionalmente, 45 estructuras presentan colapso total o parcial y otras 93 registran daños importantes.

En varios puntos de Cali es posible observar inmuebles rodeados con cinta amarilla y zonas completamente restringidas. La medida busca impedir el ingreso de residentes, curiosos y transeúntes, teniendo en cuenta que algunas estructuras podrían ceder, especialmente ante la ocurrencia de nuevas réplicas.

Los organismos de emergencia continúan realizando inspecciones para establecer cuáles edificaciones pueden ser nuevamente habitadas y cuáles deberán permanecer evacuadas o requerir intervenciones.

Las autoridades reiteraron el llamado a no ingresar a los inmuebles acordonados, incluso para recuperar pertenencias, hasta contar con autorización técnica. La prioridad es evitar que un eventual colapso deje nuevas personas heridas o víctimas fatales.